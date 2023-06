Die Stunde der Bankdrücker: Was man bei der U21-EM von der DFB-Elf erwarten darf

Am Donnerstag startet der Nachwuchs des DFB als Titelverteidiger in die U21-Europameisterschaft. Mit jungen Profis, die in der Liga zumeist außen vor sind.

Per Gruppenfoto mit den Hotelangestellten hat sich die deutsche U21-Nationalmannschaft just aus Südtirol ins EM-Quartier nach Georgien verabschiedet. Es hat hierzulande nur kaum jemand gemerkt. Aber wenn das Turnier losgeht und live im Fernsehen übertragen wird, steigert sich erfahrungsgemäß auch das Interesse. Zumal angesichts eines prominenten Vorrundengegners wie England, der sich nach den Auftaktspielen am Donnerstag gegen Israel und am Sonntag gegen Tschechien dann am Mittwoch darauf (alle 18 Uhr, Sat.1) auftürmt.

Mit der Nachwuchsarbeit ist es so eine Sache. Das noch von Oliver Bierhoff vorangetriebene „Projekt Zukunft“ mit dem Ziel, den deutschen Fußball zurück an die Weltspitze zu bringen, wird von vielen Landesverbänden torpediert. Der Plan, die Nachwuchsarbeit vom Kopf auf die Füße zu stellen, wurde im Kinderfußball (mit kleineren Spielfeldern) zwar schon angegangen, steckt aber bei den Jugendlichen in einer Sackgasse.

Ein Sieg des Kollektivs

Ein Highlight wie gerade erst Anfang Juni der EM-Titel der deutschen U17 kam komplett unverhofft um die Ecke. Wahr ist betrüblicherweise nämlich auch, dass die U19 des größten Einzelsportverbands der Welt bereits zum vierten Mal in Folge in der Qualifikation für die Europameisterschaft gescheitert ist.

Die aktuelle U21 unter dem im Verband hoch angesehenen Trainer Antonio di Salvo, die mit der vorherigen von Stefan Kuntz so gut wie nichts mehr gemein hat, geht als Titelverteidiger ins Turnier. Kuntz schaffte das 2021 überraschend. Es war mehr ein Sieg des Kollektivs, des Teamgeists und der deutschen Tugenden als einer des individuellen Talents. Aus dem damaligen Kader schafften es zwar Mergim Berisha, Josha Vagnoman, Ridle Baku, Nico Schlotterbeck, David Raum, Lukas Nmecha, Florian Wirtz, Karim Adeyemi und Anton Stach gelegentlich in die A-Mannschaft, ohne dort bisher aber großartig eine Spur zu hinterlassen.

Unangemessene Folklore

Vom U21-EM-Siegeraufgebot 2017 hat gar bis auf Serge Gnabry und Thilo Kehrer niemand stabil im A-Team Fuß gefasst. Aktuell fällt auf: Vielen von di Salvos Auserwählten werden in ihren Klubs nur Bankplätze zugewiesen. Zukunftsperspektiven: so lala.

Das war bei der U21-EM 2009 anders, als die goldene Generation mit Manuel Neuer, Jérôme Boateng, Benedikt Höwedes, Mats Hummels, Sami Khedira und Mesut Özil fünf Jahre später das stabile Gerüst des Weltmeisters bildete. Von den aktuellen Kadermitgliedern hatten in der vergangenen Saison nur ein paar wenige in ihren Klubs einen Stammplatz sicher, unter anderem Torhüter Christian Früchtl (Austria Wien) und Josha Vagnoman (VfB Stuttgart).

Ein wenig hoffen lässt, dass Sportdirektor Rudi Völler und Bundestrainer Hansi Flick um einen besseren Austausch mit der U21 bemüht sind, als das Oliver Bierhoff und Joachim Löw mit Stefan Kuntz zu tun pflegten. Ob es indes angemessen ist, Hermann Gerland als Co-Trainer der jungen Spieler zu installieren, sei einmal dahingestellt, nachdem der 69-Jährige neulich live im Fußballtalk „Doppelpass“ vier Whiskey-Cola gekippt hat. Unangemessene Folklore statt Vorbild für die Jugend.