Manchmal entscheidet nur eine Nasenspitze. Oder ein Schultermillimeter. Und schon sieht die Welt ein bisschen anders aus. So, wie bei der Sprinterin Gina Lückenkemper vom SCC Berlin. Die lag am Morgen nach dem Lauf ihres Lebens glückselig im Bett und hielt einen Kaffee in der Hand. Ein Pflaster bedeckte ihre Wunde am linken Bein, Europas neue Sprintkönigin musste in der Nacht mit acht Stichen genäht werden. Egal. Lückenkemper war überaus überraschend zum EM-Titel über die 100 m gerannt. Es war der größte Triumph ihrer Karriere, eine blendende Show im Münchner Olympiastadion. „Kann mich mal wer kneifen? Ist das gestern wirklich alles passiert?“, fragte Lückenkemper: „Oder war das nur ein Traum?“

Sie hatte ein stürmisches Finish geboten. Nach 10,99 Sekunden stürzte sie ins Ziel zur Goldmedaille – nur fünf Tausendstelsekunden vor der Schweizerin Mujinga Kambundji. Die Bronzemedaille ging an die Britin Daryll Neita (11,00). Das Zielfoto hatte sie einen Schultermillimeter weiter vorn als die anderen ausgewiesen.

Lückenkempers Wunde mit acht Stichen genäht

„Ich bin überglücklich und kann das alles noch gar nicht so richtig fassen“, sagte Lückenkemper, der ihre Wunde zunächst gar nicht auffiel. Auf den Tribünen feierten 40.000 Fans eine riesige Leichtathletik-Party. Erst später, mit der Deutschland-Fahne um die Schultern, bemerkte Lückenkemper das Blut an ihrem linken Bein. Sie hatte alles hineingeworfen in diesen Goldlauf – und war nach dem Ziel gestürzt. Dabei schlitzte sich Lückenkemper wohl mit den Spikes das Bein auf. Mutter und Vater waren bei ihr, als Sanitäter die Wunde versorgten. Später ging es ins Krankenhaus, sie wurde mit acht Stichen genäht. „Aber mir geht es gut“, sagte Lückenkemper, nachdem sie um 1.10 Uhr im Teamhotel ankam – und vom Rest der Mannschaft gefeiert wurde. Ihr Staffelstart am Sonntag scheint nicht gefährdet zu sein.

Vor vier Jahren hatte Lückenkemper in Berlin schon EM-Silber gewonnen, jetzt ist sie Europas neue Sprintkönigin. Denn die Jahre dazwischen waren hart, Verletzungen bremsten Lückenkemper ein, sie war nicht mehr schnell, musste Häme über sich ergehen lassen. „Wenn jemand vor einem Jahr, wo es nach wie vor schwierig für mich war, so an mich geglaubt hätte, hätte ich diesen Menschen unfassbar gefeiert“, sagte Lückenkemper.

Seit November 2019 trainiert sie bei Lance Braumann in Florida, an der Seite von Stars wie 200-m-Weltmeister Noah Lyles oder 400-m-Olympiasiegerin Shaunae Miller-Uibo, früher war Braumann Trainer des Dopingsünders Tyson Gay. Und in diesem Jahr zahlt sich die Schinderei, in der es im Training auch mal über die Schmerzgrenze hinausgeht, aus. Wie schon Ende Juni knackte Lückenkemper in München wieder die 11-Sekunden-Marke - das gelang ihr zuletzt 2018. Die Atmosphäre im Stadion, trug sie.

Schon vor ihrem Lauf hatte die Medaillenparty im Stadion mit der Goldmedaille Zehnkämpfer Niklas Kaul sowie Silber und Bronze für die Diskuswerferinnen Kristin Pudenz aus Potsdam und Claudine Vita aus Neubrandenburg begonnen. „La Ola“ von 40.000 Fans. „Wer den heutigen Abend hier erlebt hat, der weiß, dass die totgesagte deutsche Leichtathletik zumindest noch ein bisschen lebt“, sagte Europameister Kaul.

Tatsächlich meinte der neue König der Athleten wohl: Selbstverständlich lebt die deutsche Leichtathletik! Nach der historisch schlechten WM in Eugene sehen die angezählten Athletinnen und Athleten im erfolgreichen EM-Auftakt in München, erst recht dem magischen Dienstagabend mit vier Medaillen, einen Hoffnungsschimmer.

Weltklasse sind Deutschlands Leichtathleten trotzdem nicht

Dreieinhalb Wochen nach dem WM-Debakel mit nur zwei Medaillen gibt der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) ein anderes Bild ab als in den USA. Die Erfolge, vor allem die Art und Weise, wie diese erzielt wurden, waren Werbung für die Leichtathletik. Das „emotionale Highlight“ der Saison, als den etwa Kaul die EM bezeichnet hatte, scheint zu beflügeln.

Acht Medaillen holte das DLV-Team bereits an den beiden ersten Tagen, neben Kaul und Lückenkemper triumphierte am Dienstagvormittag auch Christopher Linke im Gehen. „Es ist für das gesamte Team sehr schön, dass wir so erfolgreich sind. Es zeigt, dass wir doch noch Leistungssport können“, sagte die Olympiazweite Pudenz. Als Elfte hatte die Potsdamerin in den USA noch zu jenen gezählt, die enttäuscht hatten. Nun lieferte sie mit 67,87 Metern eine persönliche Bestleistung – nur acht Zentimeter fehlten ihr, um die Kroatin Sandra Perkovic von ihrem sechsten EM-Titel abzubringen.

Allerdings hätten die deutschen Leichtathletinnen und Leichtathleten mit ihren Leistungen vom Dienstag in Eugene keine Medaille geholt. Lückenkemper wäre – eine Qualifikation vorausgesetzt – im 100-m-Endlauf mit ihren 10,99 Sekunden Achte geworden. Für Kaul hätte es trotz seines bärenstarken Speerwurfs und 1500-m-Laufs am Ende nur zu Rang vier gereicht, ebenso für Pudenz.

Die Weltklasse ist in fast allen Bereichen nach wie vor ein Stück entfernt. Die deutsche Leichtathletik brauche noch ein bisschen, um in die Weltspitze vorzudringen, analysierte Olympiasiegerin Malaika Mihambo. Auch in der Breite, bei den Endkampfplatzierungen, haben die deutschen Athleten gewaltiges Verbesserungspotenzial.