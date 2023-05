Evenepoel holt Rosa Trikot beim Giro zurück

Weltmeister Remco Evenepoel hat beim Giro d'Italia die Führung in der Gesamtwertung zurückgeholt. Beim Einzelzeitfahren auf der neunten Etappe der Italien-Ru...

Cesena -Weltmeister Remco Evenepoel hat beim Giro d'Italia die Führung in der Gesamtwertung zurückgeholt. Beim Einzelzeitfahren auf der neunten Etappe der Italien-Rundfahrt siegte der belgische Radprofi hauchdünn vor den Briten Geraint Thomas und Tao Geoghegan Hart.

Der 23 Jahre alte Jungstar übernahm erneut das Rosa Trikot, das zuvor der Norweger Andreas Leknessund auf der vierten Etappe geholt und seitdem erfolgreich verteidigt hatte.

Der deutsche Radprofi Lennard Kämna vom Team Bora-hansgrohe fuhr auf dem 35 Kilometer langen, flachen Zeitfahren von Savignano sul Rubicone nach Cesena in der Region Emilia-Romagna dank eines soliden Auftritts auf den zwölften Rang. Der 26-Jährige verbesserte sich in der Gesamtwertung vom zehnten auf den neunten Platz mit einem Rückstand von 2:37 Minuten auf Evenepoel. Team-Kollege Alexander Wlassow wurde beim Zeitfahren Achter.

Am Montag steht für die Radprofis ein Ruhetag an. Auf der zehnten Etappe am Dienstag müssen sie dann den 196 Kilometer langen Kurs zwischen Scandiano und Viareggio bewältigen.