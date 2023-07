Ex-Bundestrainer Pesic: Basketballer stärker als bei EM

Berlin -Der frühere Bundestrainer Svetislav Pesic traut der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bei der anstehenden Weltmeisterschaft sehr viel zu.

„Sie ist einer der Favoriten“, sagte der 73-Jährige im Interview der „Süddeutschen Zeitung“. Darin verwies der serbische Auswahlcoach auf den Gewinn der Bronzemedaille bei der Heim-Europameisterschaft im vergangenen Jahr. „Die Medaille hat viel Selbstvertrauen und Motivation gebracht, man sieht das daran, dass auch die NBA-Spieler kommen. Sie werden stärker sein als bei der EM“, erklärte Pesic.

Der frühere Trainer von Alba Berlin und der Bayern-Basketballer verwies auf fünf Akteure aus der nordamerikanischen Profiliga NBA im deutschen Team. Alle anderen spielten wichtige Rollen in der Euroleague. „Heute gibt es 30 Spieler, die für das deutsche Team infrage kommen, bei uns waren es viel weniger“, sagte Pesic.

Bei der WM in Asien vom 25. August bis zum 10. September sind in der Vorrundengruppe in Okinawa Gastgeber Japan, Australien und Finnland die deutschen Gegner. Für ein direktes Ticket für die Olympischen Spiele 2024 in Paris müsste die DBB-Auswahl um Kapitän Dennis Schröder eines der beiden besten europäischen Teams werden. Ob Pesic bei der WM in seiner Mannschaft NBA-Star Nikola Jokic von Meister Denver Nuggets dabei haben wird, ist seinen Worten zufolge noch nicht klar.

Unter der Regie von Pesic gewannen die deutschen Basketballer 1993 daheim nach mäßigem Start sensationell den EM-Titel. Ausgezeichnet hätten die damalige Mannschaft „Kontinuität, die Motivation, etwas zu erreichen, auch für die eigene Karriere, Trotz. Die Mannschaft war international nicht besonders respektiert, ich glaube, die Spieler wollten es allen zeigen.“ Nach der WM sei im September in Köln ein Treffen geplant, dann wolle man mit den Familien zusammen die 30 Jahre feiern.