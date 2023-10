Ex-DFB-Präsident Fritz Keller: „Dieser Laden muss aufgeräumt werden“

Fünf Minuten vor dem vereinbarten Termin schaltet sich Fritz Keller bereits ins Videogespräch. Der ehemalige Präsident des Deutschen Fußball-Bundes, Patenkind von 54er-Weltmeisterkapitän Fitz Walter, führte in dritter Generation das preisgekrönte Weingut Franz Keller am Kaiserstuhl, das er zusammen mit dem Sternerestaurant „Schwarzer Adler“ inzwischen an seinen Sohn Friedrich übergeben hat. Im offenen blauen Hemd über schwarzem T-Shirt spricht der ehemalige Verbandschef fast 90 Minuten lang weniger über Wein, sondern viel mehr über Fußball.

Herr Keller, wie gut ist der Wein in diesem Jahrgang am Kaiserstuhl?

Es ist ein Jahrgang, in dem sich die Spreu vom Weizen trennt. Diejenigen, die wie wir langfristig denken und auf Bio-Anbau setzen, sind sehr zufrieden. Durch den Regen haben wir ein nicht ganz so einfaches Jahr erlebt. Um dann gescheite Qualität zu bekommen, nimmt man nur die besten Beeren in Handlese und nicht mit der Erntemaschine.

Fritz Keller hat nicht auf seinen Bauch gehört

Sie managen das vielfach ausgezeichnete Prädikatsweingut „Schwarzer Adler“. Warum hat es als DFB-Präsident nicht zum Prädikats-Verbandschef gereicht?

Als ich seinerzeit von einem Headhunter angesprochen wurde, habe ich zunächst gedacht: „Mach das nicht, dir geht es so gut.“

Sie haben nicht auf Ihren Bauch gehört?

Ich habe auch eine Pflicht gesehen, denn ich habe dem Fußball so viel zu verdanken. Aber ich wusste ja auch, dass praktisch vierteljährlich Besuch von der Staatsanwaltschaft beim DFB vor der Tür stand.

Sie wollten dann dafür sorgen, dass intern aufgeräumt wird, bevor die Steuerfahndung unangemeldet kommt?

Ich wollte, wie beim SC Freiburg, dass eine schnelle und hochkompetente Entscheidungsgruppe installiert und umgehend in eine GmbH ausgegliedert wird.

Stattdessen ist es inzwischen im DFB zur Ausgliederung in eine GmbH & Co. KG gekommen. Was ist der Unterschied?

Dadurch können mehr Posten verteilt werden. Die Entscheidungsgewalt liegt nicht bei den operativen Geschäftsführern, sondern weiter bei einigen „ehrenamtlichen“ Funktionären. Aber so funktioniert das nicht: Heute gewinnt der Schnellere und nicht der Mächtigere. Aber die seinerzeit führenden Funktionsträger …

… allen voran Ex-Vize Rainer Koch, Ex-Schatzmeister Stephan Osnabrügge und der ehemalige Generalsekretär Friedrich Curtius …

… haben gedacht: „Den Keller kriegen wir schon so hin, wie wir uns das vorstellen.“ Das war naiv. Aber ich war genauso naiv. Ich habe geglaubt, den DFB auf den richtigen Weg führen zu können. Auch, indem ich dafür gesorgt habe, dass der damalige DFL-Geschäftsführer Christian Seifert als hochkompetenter Mann mit in den haftenden DFB-Vorstand kommt.

Damit haben Sie sich im DFB nicht beliebt gemacht?

Die wollten Seifert nicht, weil der nachgebohrt und kritische Nachfragen gestellt hat. Man hat ihn dann von ehemaligen Geheimdienstlern beobachten lassen. Irgendwann teilte Seifert mit, dass er nicht mehr zur Verfügung stehe, auch weil man dafür haften muss, wenn man im BGB-Vorstand sitzt.

Was war Seifert zu heiß?

Er hatte erkannt, dass im DFB viel zu viel passiert, was ein ehrlicher Kaufmann nicht machen darf. Wir haben uns in diesem Land an Regeln zu halten und unsere Steuern sauber zu zahlen. So wie es jeder Stadionkiosk zu tun hat. Da gibt es für niemanden eine Sonderstellung. Auch nicht für den DFB.

Zur Person Fritz Keller wurde am 2. April 1957 in Freiburg geboren. Der 66-Jährige ist Winzer, Weinhändler, Gastronom, Hotelier und Fußballfunktionär. Beim Fußballbundesligisten SC Freiburg war er seit 1994 Marketingvorstand. Ab 2010 war er Erster Vorsitzender des Vereins und ab Oktober 2014 – nach einer Satzungsänderung – dessen Präsident. Eine Findungskommission schlug ihn als Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes vor, am 27. September 2019 wurde Keller einstimmig gewählt und bekleidete das Amt, das er zum 17. Mai 2021 für eine personelle Neuaufstellung zur Verfügung stellte.

Wie beurteilen Sie den seit anderthalb Jahren amtierenden DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf?

Er ist ein sehr sympathischer Mensch. Aber er hat es natürlich schwer. Es ist so viel unter den Teppich gekehrt worden in den vergangenen Jahren, es sind immer noch Verfahren anhängig. Ich würde erwarten, dass der DFB die Missstände in seiner internen Revision konsequenter angeht und nicht irgendwie hofft, dass alles unterm Teppich bleibt. Dieser Laden muss aufgeräumt werden. Das ist immer noch nicht ausreichend passiert. Da erwarte ich mehr Bereitschaft zu Aufklärung.

Der DFB steckt finanziell arg in der Klemme. War das unter Ihrer Führung schon absehbar?

Durchaus. Die Gefahr der Aberkennung der Gemeinnützigkeit und der sachgerechten steuerlichen Anmeldung war nach den diversen Razzien voraussehbar.

Tatsächlich kam es rückwirkend für die Jahre 2014 und 2015 genau so. Hinzu kommt wegen der Sommermärchenaffäre das Jahr 2006. Der DFB musste insgesamt Rücklagen von fast 50 Millionen Euro bilden.

Ja, und weil man weiß, dass der DFB so löchrig ist wie ein Großsieb, mussten die operativen Fachleute im Finanzbereich, auf die niemand gehört hat und die man loswerden wollte, teuer abgefunden werden. Da wurde sozusagen Schweigegeld bezahlt. Es ist unfassbar, wie viel Geld der DFB alleine für Anwaltskanzleien und dubiose „Aufklärungs“-Firmen ausgegeben hat. Geld, das für den Fußball ausgegeben werden sollte, nicht für Juristen und Ex-Geheimdienstler. Das sind aus meiner Sicht alles Fälle von Untreue.

Ist der Campus mit 180 Millionen Euro zu voluminös und teuer geworden?

Der Rohbau stand ja praktisch schon, als ich Präsident geworden bin. Natürlich ist er zu teuer geworden. Er ist zu protzig und großkotzig geraten. Und zu wenig funktional und ökologisch. Aber ich halte es grundsätzlich für richtig, dass es einen Campus gibt.

Allerdings ohne die Möglichkeit, dass die A-Nationalmannschaften dort auch übernachten!

Unfassbar. Dazu mit einer Indoorhalle, die man im Sommer besser als Großsauna nutzen könnte. Sogar komplett energieneutral (lacht).

Sie selbst haben seinerzeit darauf gedrungen, dass ein DFB-Präsident eine Gehaltsobergrenze bezieht. Die wurde vom DFB-Vergütungsausschuss bei 246.000 Euro pro Jahr festgelegt. Inzwischen ist die Obergrenze kassiert worden. Wie beurteilen Sie das?

Ich finde es sehr bedauerlich, dass Funktionäre nun wieder bis zu 700.000 oder gar 800.000 Euro kassieren können. Der DFB-Bundestag hat das im März 2022 so entschieden. Das wurde im Paket brav abgenickt, ohne dass es die meisten Delegierten überhaupt mitgekriegt hätten. Hinzu kommt, dass DFB-Präsidiumsmitglieder Dienstwagen der gehobenen Mittelklasse bis Oberklasse fahren durften, ohne den geldwerten Vorteil mit der steuerlichen Ein-Prozent-Regelung abzugelten. Gleichzeitig will man sich sozialer und Fan-näher geben. Wie glaubwürdig das dann ist, kann jeder selbst beurteilen.

Was hat Sie noch gestört?

Die Pöstchenverteilung für Funktionäre. Da werden Leute gut dotiert als Delegierte zu Uefa- und Fifa-Spielen geschickt, die kaum ein Wort Englisch sprechen. Der DFB ist meiner Meinung nach vermutlich immer noch ein Selbstbedienungsladen. Das Geld gehört den Fußballspielerinnen und Fußballspielern. Ein Bernd Neuendorf hat es in diesem Umfeld sehr schwer. Aber immerhin scheint mir, dass er mit Stephan Grunwald zum ersten Mal einen kundigen Schatzmeister an seiner Seite hat, der richtigerweise kürzlich zum hauptamtlichen Finanzdirektor gewählt wurde.

Sie haben von Beginn an klargestellt, dass Sie als DFB-Präsident keine hoch dotierte Berufung ins Fifa-Council oder Uefa-Exko anstreben. Warum nicht?

Weil ich dann Teil einer Institution geworden wäre, deren Lieder ich hätte mitsingen müssen. Das wollte ich nicht. Ich wollte den DFB unabhängig vertreten, ohne in Interessenkonflikte zu geraten.

Bernd Neuendorf hat sich nun in genau diese Situation manövriert. Er gehört seit kurzem zum mächtigen Fifa-Council, kassiert allein dort rund 250.000 Dollar pro Jahr. Wie bewerten Sie das gerade vor dem Hintergrund der überraschenden WM-Vergabe 2030 – mit Plazet von Neuendorf in einer Nacht-und-Nebel-Aktion – und der Aussicht auf eine WM 2034 in Saudi-Arabien?

Das bedrückt mich. Einerseits. Fragen muss man sich aber auch, mit welchem Recht wir in Europa Menschen in islamischen Ländern ein Recht auf große Fußballturniere absprechen. Und Fifa-Präsident Gianni Infantino weiß: Er braucht Europa gar nicht mehr. Einer wie Neuendorf spürt das doch auch. Wenn er dagegengestimmt hätte, hätte er sich weiter isoliert. Er hat mit dem Einzug ins Fifa-Council seine Unabhängigkeit aufgegeben und kann seine Stimme nun nicht mehr unabhängig erheben. Ich wünsche mir weniger Symbolpolitik und billige Gesten, sondern eine ernsthafte öffentliche Auseinandersetzung mit diesen Themen.

Der Rechtsruck in der Gesellschaft ist derzeit deutlich erkennbar. Erwarten Sie vom DFB, dass er mehr Kante dagegen zeigt?

Es wäre schön, wenn es auch mithilfe der Vereine möglich wäre, Leute, die sich verirrt haben, abzuholen und wieder in die Mitte der Gesellschaft zu holen. Politik kann das anscheinend im Moment nicht. Ich würde mir grundsätzlich wünschen, dass wir wieder mehr miteinander diskutieren, einander zuhören und andere Meinungen zulassen.

Was kann die EM 2024 in Deutschland schaffen? Turnierdirektor Philipp Lahm erhofft sich eine Zeitenwende. Sie auch?

Ja, absolut. Es geht um sportliche Leistung und darum, Begeisterung zu erwecken. Denn keine Nationalmannschaft gewinnt ein Turnier, ohne den Rückhalt ihres Landes zu verspüren. Der hat in Katar total gefehlt.

Die meisten Nationalspieler wollen einfach nur Fußball spielen. Erwarten Sie in Richtung Gesellschaft gerade vor der EM 2024 mehr?

Ich bin gegen die Überpolitisierung und Instrumentalisierung des Sports, weil der Sport Menschen zusammenbringen und nicht spalten sollte. Werte ja, politischer Aktivismus und Virtue Signalling nein. Der deutsche Fußball ist keine politische Partei. Das Binden-Desaster und die Politisierung durch eine SPD-Werbeagentur haben gezeigt, wie schädlich das sein kann. Es geht hier nicht um den kurzen Applaus, sondern um Werte, die wir mit Herz und Verstand glaubwürdig vertreten müssen. Die Jungs müssen sich darauf konzentrieren, Fußball zu spielen und nicht parallel dazu noch großartige PR-Aufgaben leisten zu müssen, die besonders bei schlechtem sportlichen Ausgang eher lächerlich aufgenommen werden.

Sehr scharf debattiert wird derzeit die Talentförderung. DFB, DFL und Klubs wollen sie gemeinsam verbessern. Was muss getan werden aus Freiburger Sicht?

Ich habe schon vor 15 Jahren wahrgenommen, dass wir vor allem gegen Jugendmannschaften aus Frankreich kaum eine Chance hatten. Die waren uns schon damals Meilen voraus. Frankreich ist ein wunderbares Beispiel, wie man mit dem Fußball in sozialen Brennpunkten Gutes tun kann. Leider wurden hierzulande Reformbemühungen immer wieder geblockt.

Warum hat das alles so furchtbar lange gedauert, nachdem das „Projekt Zukunft“ von Oliver Bierhoff schon 2019 vorgestellt und immer wieder torpediert wurde?

Weil einige Landesverbände gedealt haben. Weil es mehr um die Egos Einzelner geht als um die Kinder. Es ist ein Wahnsinn, und Fakt ist: Für die Größe unseres Landes entwickeln wir viel zu wenige Toptalente.

Die Reformen im Kinder- und Jugendfußball wurden vor allem von Liga-Aufsichtsrat und DFB-Vize Hans-Joachim Watzke frontal attackiert. Wie ordnen Sie dessen Fundamentalkritik ein?

Aki Watzke hat sich das wahrscheinlich vorher nicht in der gebotenen Tiefe angeschaut. Aber immerhin: Wenn er nicht so polarisiert hätte, wäre das Thema nicht so breit diskutiert worden.

Fritz Keller weiß nicht, ob Andreas Rettig die richtige Person im DFB ist

Inzwischen hat der DFB Andreas Rettig als Sport-Geschäftsführer engagiert. Was halten Sie von dieser Personalie?

Ich frage mich durchaus, ob Rettig die weitreichenden Aufgaben, die dieser gut dotierte Job erfordert, erfüllen kann. Er ist sicher mit großem Herzen dabei, aber er hat eine Vergangenheit in der DFL, die nicht ruhmreich verlaufen ist. Ich fand auch seine populistische Rolle in diesem Frühjahr als Bremser in der Investorendebatte für die Bundesliga kritikwürdig. Deshalb wird es für ihn eine ganz schwere Aufgabe. Und noch etwas stört mich.

Was denn?

Rettig hat für Bernd Neuendorf den Wahlkampf ums DFB-Präsidentenamt geführt. Im Gegenzug erhält er nun diese herausgehobene Position im DFB. Das hat mindestens ein Geschmäckle. Darüber hinaus braucht diese Position in der heutigen Zeit auch jemand, der die Digitalisierung auch in diesem Bereich voranbringt.

Sie wollten sich nach dem 0:6 in Sevilla im November 2020 von Joachim Löw trennen. Mittlerweile sieht Löw es selbst so, dass er zu lange Bundestrainer geblieben ist.

Ich habe es seinerzeit für geboten erachtet, die Bundestrainerfrage zunächst intern zu diskutieren. Leider ist das Gespräch umgehend an den Boulevard durchgesteckt worden. Solche Fragen muss man besprechen, das ist legitime Pflicht, das haben wir auch in Freiburg stets so gehandhabt. Aber das muss erst einmal vertrauensvoll besprochen werden, bevor man an die Öffentlichkeit geht. Das war im DFB nicht möglich. Da wusste ich mal wieder: Dieser Laden ist nicht führbar.

Haben Sie in Freiburg bisweilen noch Kontakt zu Löw?

Ja, wir sehen uns immer mal wieder. Er ist ein großartiger Mensch, dem ich nur das Beste wünsche und den ich in einer Führungsposition immer empfehlen würde.