London - Die frühere Siegerin Simona Halep aus Rumänien hat souverän das Halbfinale beim Rasen-Klassiker in Wimbledon erreicht. Die 30-Jährige untermauerte mit 6:2, 6:4 in nur 63 Minuten gegen Amanda Anisimova aus den USA ihre Stellung als Mitfavoritin.

Halep nahm ihrer Kontrahentin viermal den Aufschlag ab und geriet nur kurz vor Ende aus dem Konzept. Wütend schlug sie sich nach zwei Spielverlusten auf den Oberschenkel - und fand zu alter Souveränität zurück. Halep hatte das Turnier bei ihrer bislang letzten Teilnahme 2019 gewonnen und hat dieses Jahr in fünf Partien noch keinen Satz abgegeben.

In der Runde der besten Vier trifft Halep auf die Siegerin der Partie zwischen der Kasachin Jelena Rybakina und der ungesetzten Ajla Tomljanovic aus Australien. Beide standen in ihrer Karriere noch nie in einem Grand-Slam-Halbfinale. Das andere Semifinale bestreitet die deutsche Tennisspielerin Tatjana Maria gegen die Weltranglisten-Zweite Ons Jabeur aus Tunesien.