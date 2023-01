Ex-Trainer Dardai: „Ajax kann für Hertha ein Vorbild sein“ Fußballtrainer Pal Dardai sieht bei seinem Ex-Club Hertha BSC viel Potenzial in der Jugendarbeit - und ein großes Vorbild. Es sei immer sein Traum gewesen „e... dpa

Berlin -Fußballtrainer Pal Dardai sieht bei seinem Ex-Club Hertha BSC viel Potenzial in der Jugendarbeit - und ein großes Vorbild. Es sei immer sein Traum gewesen „ein System und Prinzipen wie bei Ajax Amsterdam zu schaffen. Ajax kann für Hertha ein Vorbild sein“, sagte der 46 Jahre alte Ungar dem „Kicker“ am Dienstag. Der niederländische Spitzenclub ist bekannt für seine Jugendarbeit und das durchgängige Spielsystem, dass von klein an gespielt wird.