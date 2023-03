Ex-Wasserspringer Hempel will Schwimm-Verband verklagen Die Missbrauchsvorwürfe von Wasserspringer Jan Hempel haben den deutschen Sport erschüttert. Jetzt will der Ex-Sportler eine Millionen-Entschädigung einklagen. dpa

ARCHIV - Der ehemalige Wasserspringer Jan Hempel will den Deutschen Schwimm-Verband auf Schmerzensgeld und Schadenersatz verklagen. Henning Kaiser/dpa

Meißen -Der ehemalige Wasserspringer Jan Hempel will den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) wegen des jahrelangen sexuellen Missbrauchs durch seinen Trainer auf Schadenersatz und Schmerzensgeld in Millionenhöhe verklagen. Das kündigte Hempels Anwalt Thomas Summerer in der ARD-„Sportschau“ an.