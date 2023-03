Fakten zum Spiel Union Berlin - VfB Stuttgart

Berlin -Beim Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Tabellenletzten VfB Stuttgart ist der 1. FC Union Berlin als Dritter der Fußball-Bundesliga klarer Favorit.

Noch keine Niederlage: Gegen den VfB Stuttgart hat der 1. FC Union noch nie in der Bundesliga verloren. Zweimal gewannen die Eisernen, dreimal spielten die beiden Mannschaften unentschieden.

Eiserne Heimstärke gegen Stuttgarter Auswärtsschwäche: Union hat keines der vergangenen 18 Liga-Heimspiele verloren. Die Schwaben konnten in den vergangenen 22 Meisterschaftsspielen in der Fremde nicht gewinnen.

Wiedersehen: Genki Haraguchi kehrt erstmals seit seinem Winter-Wechsel zum VfB Stuttgart nach Berlin zurück. Doch damit nicht genug: Bei Union spielten Verteidiger Timo Baumgartl und Mittelfeldmann Rani Khedira früher für Stuttgart.

Da war doch was: Gegen den VfB Stuttgart schaffte der 1. FC Union den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga. Am Ende der Saison 2018/2019 spielten die beiden in der Relegation gegeneinander. Union war als Dritter der zweiten Liga, Stuttgart als Drittletzter der ersten Liga in die beiden Partien eingezogen. Im Hinspiel beim VfB gab's ein 2:2, im Rückspiel in der Alten Försterei ein 0:0 - und damit stand Union als neuer Bundesligist fest.

Da war doch noch was: Bruno Labbadia trainiert nun den VfB. Er trat aber auch schon als Trainer von Unions Stadtrivale an - allerdings nur im Olympiastadion von Hertha BSC. Im Mai 2020 gewann Labbadia mit dem Club aus dem Westend 4:0, im Dezember desselben Jahres folgte ein 3:1. Den erstmaligen Trip als Trainer in die Alte Försterei hat sich Labbadia für sein 100. Bundesligaspiel als VfB-Coach aufbewahrt.