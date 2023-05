Farke: „Meisterschaft interessiert mich nicht“

Düsseldorf -Das Rennen um den Meistertitel berührt Borussia Mönchengladbachs Daniel Farke nicht besonders. Als ehemaligem Coach der Dortmunder U23 könnte man dem Cheftrainer des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach eine gewisse Sympathie für den BVB unterstellen.

Doch vor dem Duell beim Titelaspiranten in Dortmund am Samstag erklärte der Trainer, dass in seiner Mannschaft und für ihn die Meisterfrage überhaupt kein Thema sei. „Das interessiert mich nicht. Ich bin Gladbach-Fan“, sagte Farke.

Dass viele Gladbacher Mitspieler ihrem ehemaligen und heutigen Bayern-Torhüter Yann Sommer den Titel vielleicht eher gönnen als dem BVB und sich deshalb am Samstag gegen Dortmund besonders bemühen, hält Farke für völlig abwegig. „Yann weiß, dass seine alte Mannschaft alles tut, um Punkte zu sammeln. Wir wollen niemandem in die Suppe spucken, sondern für uns die Punkte einfahren“, erklärte der Coach. Er habe auch zuletzt keinen Kontakt zu Sommer gehabt.