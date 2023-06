Keine Bayern, keine Berliner – und trotzdem waren nach 60 Sekunden alle Eintrittskarten schon verkauft: Vor dem Basketball-Highlight des Jahres rissen sich die Fans von Favoritenschreck Ratiopharm Ulm und Dauergewinner Telekom Baskets Bonn nur so um die 6000 Plätze in der früheren Bundeshauptstadt. Logisch, im BBL-Finale ohne die Schwergewichte Bayern München oder Alba Berlin kämpfen beide Teams um ihre erste Meisterschaft.

„Bayern raus, Alba raus – wer hätte das gedacht am Anfang der Saison? Ich freue mich einfach für den ganzen Verein“, sagte Ulms Basketballprofi und Nationalspieler Karim Jallow bei Magenta Sport: „Wir haben uns das einfach verdient, dass wir im Finale sind, und das fühlt sich einfach fucking geil an.“ Es sei, so Jallow, eine „geile Welle, die wir reiten“. Sie trug die Ulmer bis in die Finalserie, die am Freitag (20.30 Uhr, Magenta Sport) in Bonn beginnt.

Favoriten im Finale sind die Basketballer aus Bonn

Obwohl sich die Baskets um Liga-MVP TJ Shorts seit Monaten wie ein Schneepflug durch die Saison fräsen, jüngst sogar glorreich die Champions League gewannen, strotzen auch die Ulmer, die einen sehr schön anzuschauenden Spielstil zeigen, vor Selbstvertrauen. Das körperlich ziemlich ausgelaugte Team von Alba Berlin schmissen sie mit beherzten Auftritten im Viertelfinale mit 3:1 hinaus, die Bayern warfen sie im Halbfinale gar glatt mit 3:0 aus den Play-offs. Nun stehen sie erstmals seit 2016 wieder im Finale. „Egal, wer kommt: es wird schwer sein, uns zu stoppen“, sagte Jallow: „Wir wollen den Scheiß gewinnen, Alter – so siehts aus!“

Der Favorit müsse jedoch die Bonner sein, die ein Finale 14 Jahre lang nicht erlebt, in den diesjährigen Play-offs bislang jedoch noch kein einziges Spiel verloren haben (3:0 Siege gegen Chemnitz und Ludwigsburg). Überhaupt hat Bonn auch in der BBL-Hauptrunde lediglich zwei Niederlagen kassiert. Hinzu kommt der Heimvorteil, denn auch das ebenfalls ausverkaufte Spiel zwei findet in Bonn statt – genauso wie ein womöglich entscheidendes fünftes Duell.

„Wenn die Bonner ins Laufen kommen, ist es schwer, sie zu stoppen“, sagte der frühere Nationalmannschaftskapitän Robin Benzing: „Die haben so viele Waffen. In diesem Kollektiv stimmt einfach alles.“ Hauptverantwortlich dafür ist, neben dem überragenden Spielmacher Shorts, sicherlich Coach Tuomas Iisalo, der zuletzt zweimal in Folge zum Trainer des Jahres gewählt wurde. Dank ihm gewann Bonn Mitte Mai die Champions League, den ersten Titel der Vereinshistorie. Einen guten Monat später könnte der zweite Triumpf folgen. Doch Ulm wird mit großer Sicherheit etwas dagegen haben.

„Für mich, für die Mannschaft, für den Klub, die Fans und alle, die uns unterstützen, wäre das eine unglaubliche Geschichte. Wir können Historisches erreichen und sind deshalb höchstmotiviert alles dafür zu geben“, stellte jedenfalls Ulms spanisches Ausnahmetalent, Youngster Juan Nuñez fest.