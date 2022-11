Im „Counter-Strike: Global Offensive“-Turnier Blast Premier Fall Finals stehen die Favoriten in den Playoffs. Die Gruppensiege holten mit FaZe Clan und Team ...

FaZe und Liquid gewinnen Gruppen in CS:GO Blast Fall Finals

Kopenhagen -Im „Counter-Strike: Global Offensive“-Turnier Blast Premier Fall Finals stehen die Favoriten in den Playoffs. Die Gruppensiege holten mit FaZe Clan und Team Liquid beim Major früh ausgeschiedene Teams.

„Wir kommen jeden Tag mehr und mehr zurück. Wir erinnern uns daran, wer wir sind“, sagte FaZe-Spieler Russell „Twistzz“ van Dulken im Interview nach dem Spiel. „Wir haben hart an einem guten Ergebnis in Rio gearbeitet und es ging nicht gut aus. Aber was wir dafür vorbereitet haben, funktioniert jetzt hier.“

Nach dem sieglosen Aus als Titelverteidiger beim IEM Rio Major zeigte FaZe eine deutlich verbesserte Leistung. Gegen OG und Heroic ließ sich das Team keine Karte abnehmen und geht stark in die Playoffs.

Die zweite Gruppe führte Liquid an. Für den knappen 2:1-Sieg gegen Natus Vincere darf sich das Team bei Ansager Nick „nitr0“ Cannella bedanken, der sich auf zwei Karten nach Eliminierungen an die Spitze setzte. „Es zeigt, dass ich es immer noch drauf habe, wenn es darauf ankommt“, sagte er nach dem Spiel. Mit OG und dem brasilianischen Team Fluxo schieden in den Gruppen die Außenseiter aus.