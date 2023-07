FC Augsburg gibt Rekordtransfer Pepi an Eindhoven ab

Der FC Augsburg und Ricardo Pepi gehen getrennte Wege. Der Rekordeinkauf schließt sich dem niederländischen Vizemeister an.

Augsburg -Rund eineinhalb Jahre nach seinem verheißungsvollen Transfer zum FC Augsburg verlässt Rekordeinkauf Ricardo Pepi den Fußball-Bundesligisten schon wieder.

Wie die Fuggerstädter mitteilten, wechselt der Amerikaner zum niederländischen Vizemeister PSV Eindhoven. Schon in der vergangenen Spielzeit war Pepi (20) in die Eredivisie an Groningen ausgeliehen.

Augsburgs Sports-Geschäftsführer bezeichnete den Wechsel in einer Vereinsmitteilung als „eine gute Lösung“ für beide Seiten. „Nachdem Ricardo uns gegenüber den Wunsch geäußert hat, sich der PSV Eindhoven anschließen zu wollen und auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für uns passen, haben wir dem Transfer zugestimmt“, sagte Reuter. Details über die Ablösemodalitäten blieben offen.

Rückkehr keine Option

Der Wechsel hatte sich seit Monaten angedeutet, nachdem Pepi schon im April eine Rückkehr nach Augsburg ausgeschlossen hatte. Ihm seien Dinge vorgespielt und versprochen worden, die nicht eingehalten wurden. „Wegen der Art und Weise, wie sie mich behandelt haben, ist zurückgehen nach Augsburg keine Option“, bekräftigte Pepi damals, ohne Details zu nennen.

Der US-Nationalspieler war im Januar 2022 für die Summe von angeblich 16 Millionen Euro aus Dallas in die Fuggerstadt gewechselt. Nur 16 Mal trug Pepi das Trikot der Augsburger. Ein Tor erzielte er dabei nicht. Bei Groningen war Pepi dagegen mit 13 Toren deutlich erfolgreicher.

Schon am 22. Juli könnte es zum schnellen Wiedersehen mit Pepi kommen. Dann trifft der FCA im Testspiel auf Eindhoven.