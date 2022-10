FC Barcelona mit Glück vor dem Clasico: 1:0 gegen Celta Vigo Der FC Barcelona geht als Tabellenführer in den Clasico gegen Real Madrid. Die Katalanen behaupteten am Sonntagabend durch das 1:0 (1:0) gegen Celta Vigo Pla... dpa

dpatopbilder - Ferran Torres (oben) vom FC Barcelona gegen Hugo Mallo von Celta Vigo. Joan Monfort/AP/dpa

Barcelona -Der FC Barcelona geht als Tabellenführer in den Clasico gegen Real Madrid. Die Katalanen behaupteten am Sonntagabend durch das 1:0 (1:0) gegen Celta Vigo Platz eins in der Primera Division vor dem Erzrivalen und Meister aus der Hauptstadt. Pedri (17.) erzielte den einzigen Treffer der Partie.