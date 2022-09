FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge würdigt Robert Lewandowski

Der langjährige Münchner Vorstandschef rügt Bayern-Coach Nagelsmann vor dem Wiedersehen mit dem Stürmer in der Champions League.

Sein dritter Streich: Robert Lewandowski traf für den FC Barcelona in der Champions League dreimal gegen Viktoria Pilsen. Jetzt trifft er auf den FC Bayern. AP/Joan Montfort

Bei wunderschönem Spätsommer-Wetter hat sich der FC Bayern am Montag im Abschlusstraining auf das brisante Wiedersehen mit Robert Lewandowski eingestimmt. Trainer Julian Nagelsmann musste bei der Übungseinheit nur auf Angreifer Kingsley Coman verzichten, der wegen eines Muskelfaserrisses am Dienstag (21 Uhr/Amazon Prime Video) im Champions-League-Topspiel gegen den FC Barcelona fehlen wird.

Beim deutschen Rekordmeister gibt es nach drei Remis am Stück in der Bundesliga und der misslungenen Generalprobe gegen den VfB Stuttgart am Wochenende viele Diskussionen um Form, Rotation und auch einen womöglich fehlenden Mittelstürmer nach Lewandowski.

Rummenigge will faire Begrüßung für Lewandowski in München

Der Weltfußballer trifft in Barcelona am Fließband. Sechsmal traf Lewandowski in der spanischen Liga. Drei Tore erzielte der 34 Jahre alte Pole beim 5:1 von Barcelona zum Königsklassenauftakt gegen Viktoria Pilsen. „Wir wissen, dass uns eine starke Mannschaft erwartet, die gut drauf ist“, sagte Bayern-Kapitän Manuel Neuer nach dem eigenen 2:0-Auftakt bei Inter Mailand. Zu Lewandowski sagte der Nationaltorhüter: „Wir alle kennen den Lewy aus dem Training. Wir wissen, welche Fähigkeiten er hat. Aber er weiß auch, dass es nicht einfach ist, gegen uns zu spielen.“

Rummenigge wünscht sich, dass die Bayern-Fans Lewandowski dessen Verdiensten entsprechend begrüßen. „Ich wünsche mir, dass ihn der FC Bayern und das Publikum mit Dankbarkeit empfangen. Man darf nicht vergessen: Er hat acht Jahre hier gespielt, alles gewonnen, was man gewinnen kann, und jedes Jahr zwischen 35 und 50 Tore erzielt. Dazu ist er ablösefrei gekommen und jetzt für 45 Millionen Euro verkauft worden. Er hat also auf allen Ebenen einen Beitrag zum Wohle von Bayern München geleistet“, sagte Rummenigge. Er bezeichnete den Transfer als einen der bedeutendsten in der jüngeren Vereinsgeschichte.

Schuster, bleib bei deinem Leisten: Rummenigge rüffelt Nagelsmann

Im Zusammenhang mit kritischen Aussagen zum FC Barcelona riet der frühere Münchner Vorstandschef Bayern-Trainer Julian Nagelsmann zu mehr Zurückhaltung. „Ich empfehle grundsätzlich: Schuster, bleib bei deinem Leisten. Julian sollte keine politischen Aussagen machen – das ist Aufgabe von Oliver Kahn und Herbert Hainer“, meinte Rummenigge. „Er hat ja da auch eine Breitseite zurückbekommen aus Spanien. Ich glaube, es ist immer besser, die Dinge auf den eigenen Kompetenzbereich zu beschränken.“

Nagelsmann hatte vor mehreren Wochen seine Verwunderung darüber geäußert, dass sich der hoch verschuldete FC Barcelona im Sommer mit teuren Stars wie Lewandowski oder dem Brasilianer Raphinha von Leeds United verstärken konnte. Der Präsident des FC Barcelona, Joan Laporta, konterte anschließend den Kommentar von Nagelsmann zur Einkaufspolitik scharf.