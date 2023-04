FC Chelsea: Trainer Potter freigestellt - Kommt Nagelsmann?

London -Der frühere Bayern-Coach Julian Nagelsmann soll Medienberichten zufolge einer der Favoriten auf den Trainerposten beim FC Chelsea sein. Der Fußball-Club aus London hat nach nur sechs Monaten Trainer Graham Potter freigestellt. Dies teilte der englische Verein in einem Statement mit.

Co-Trainer Bruno Saltor (42) wird zunächst als Interimslösung die Nachfolge von Potter antreten. Der 47-jährige Potter war erst im September 2022 als Nachfolger von Thomas Tuchel zum FC Chelsea gekommen.

Der 35 Jahre alte Nagelsmann ist nach Informationen von Sky und des Transfer-Experten Fabrizio Romano der Favorit auf den nun freien Trainer-Posten. Romano schrieb bei Twitter, dass Chelsea Nagelsmann schon immer als kommenden Coach gesehen habe, den man im Auge behalten müsse. Der Italiener hatte über die Trennung der Bayern von Nagelsmann als Erster berichtet.

Chelsea in der Liga nur auf Platz elf

Die „Blues“ hatten am Samstag in der Premier League mit 0:2 gegen Aston Villa verloren und belegen in der Tabelle lediglich Platz elf. In diesem Kalenderjahr gewann Chelsea nur drei von zwölf Premier-League-Spielen. In der Champions League erreichte der FC Chelsea allerdings das Viertelfinale und trifft auf Real Madrid.

Potter habe sich bereit erklärt, mit dem Verein zusammenzuarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen, hieß es. „Chelsea bedankt sich bei Graham für seine Bemühungen und seinen Beitrag und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.“