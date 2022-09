FC-Stürmer Andersson am Knie operiert - Kritik an Verein Kölns Stürmer Sebastian Andersson ist am Knie operiert worden. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, verlief der Eingriff am vergangenen Freitag in Kopenha... dpa

ARCHIV - Wurde am Knie operiert: Sebastian Andersson. Marton Monus/dpa

Köln -Kölns Stürmer Sebastian Andersson ist am Knie operiert worden. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, verlief der Eingriff am vergangenen Freitag in Kopenhagen planmäßig.