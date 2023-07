FCB ohne drei Wechselkandidaten und Dreesen auf Asienreise

München -Der FC Bayern tritt seine Asienreise ohne Marcel Sabitzer, Alexander Nübel und Johannes Schenk an.

Die vor Vereinswechseln stehenden Fußball-Profis waren ebenso wie sechs weitere Spieler um die Kapitäne Manuel Neuer und Thomas Müller nicht in der Münchner Reisegruppe nach Tokio dabei. Bei Mittelfeldakteur Sabitzer (29) rückt der Wechsel zu Borussia Dortmund immer näher, bei Torhüter Nübel (26) eine Ausleihe an den VfB Stuttgart. Bei Jung-Torhüter Schenk (20) ist eine Ausleihe an Preußen Münster im Gespräch.

Auch Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen verzichtet auf den Start der Reise. Er ist dem Vernehmen nach wegen anderer Aufgaben in München gebunden. Damit wäre er auch bereit, sollte es in London neue Verhandlungen mit Tottenham-Chef Daniel Levy über den angestrebten Transfer von Wunschstürmer Harry Kane geben. „Bild“ und „Sport Bild“ hatten zuerst darüber berichtet, dass Dreesen nicht mit an Bord sein werde.

Der „Telegraph“ und die „Daily Mail“ vermeldeten, dass Spurs-Eigner Joe Lewis Levy angewiesen habe, den 29 Jahre alten Kane in diesem Sommer zu transferieren, falls er nicht bei Tottenham verlängert. Damit könnte Levy nicht mehr auf Vertragserfüllung von Kane pochen, dessen Kontrakt noch ein Jahr läuft.

Neuer und Müller trainieren individuell

Wie angekündigt setzen Neuer und Müller ihr individuelles Programm in München fort. Auch der verletzte Raphael Guerreiro, der angeschlagene Eric Maxim Choupo-Moting sowie Malik Tillman und Tarek Buchmann, die beide Aufbautraining absolvieren, reisten nicht mit. Die Amateurspieler Ritzy Hülsmann, Frans Krätzig, Aleksandar Pavlovic und Antonio Tikvic komplettieren das 27 Spieler umfassende Aufgebot.

Bis zum 3. August sind die Münchner in Japan und Singapur unterwegs. Am Mittwoch steht in Tokio das erste von drei Testspielen dort an. Gegner ist Champions-League-Sieger Manchester City mit Bayern-Kandidat Kyle Walker.