Fenerbahce-Klatsche und Virus im Team: Alba geht am Stock

Berlin -Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin musste den gewonnenen Kraftakten der vergangenen Spiele in der Bundesliga Tribut in der Euroleague zollen. „Wir dürfen so nicht verlieren. Wir haben nicht physisch genug gespielt und viele einfache Fehler gemacht. Wir haben uns definitiv unter Wert verkauft“, sagte Nationalspieler Johannes Thiemann nach der 75:104-Klatsche gegen Fenerbahce Istanbul.