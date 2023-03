FIFA-Sperre aufgehoben: Haitis Ex-Verbandschef kehrt zurück Nach der Aufhebung seiner lebenslangen Sperre wegen Missbrauchsvorwürfen will der Ex-Präsident des haitianischen Fußballverbands, Yves Jean-Bart, das Amt wie... dpa

ARCHIV - Die Ethikkommission des Fußball-Weltverbands FIFA hatte Yves Jean-Bart im November 2020 lebenslang gesperrt. Dieu Nalio Chery/AP/dpa

Port-au-Prince -Nach der Aufhebung seiner lebenslangen Sperre wegen Missbrauchsvorwürfen will der Ex-Präsident des haitianischen Fußballverbands, Yves Jean-Bart, das Amt wieder übernehmen. Er kündigte seine Rückkehr an die Spitze des Verbands FHF in einer Online-Pressekonferenz an. Jean-Barts Amtszeit sei nicht abgelaufen, betonte sein Anwalt Claude Ramoni.