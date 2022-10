FIFA zahlt für WM-Spieler rund 215 Millionen Euro an Vereine Der Fußball-Weltverband FIFA wird insgesamt 209 Millionen US-Dollar (rund 215 Millionen Euro) an Vereine auszahlen, deren Spieler an der Weltmeisterschaft in... dpa

Berlin -Der Fußball-Weltverband FIFA wird insgesamt 209 Millionen US-Dollar (rund 215 Millionen Euro) an Vereine auszahlen, deren Spieler an der Weltmeisterschaft in Katar teilnehmen.