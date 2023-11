Final-Teams des Six-Majors in Atlanta stehen fest

Atlanta -Die besten acht Teams des Rainbow-Six-Majors in Atlanta stehen fest: Mit Team BDS, Spacestation Gaming (SSG) und dem aus den Vereinigten Arabischen Emiraten stammenden Überraschungs-Team Geekay Esports sicherten sich am letzten Playoff-Tag drei weitere Mannschaften ein Ticket für die Finals.

Sie gesellen sich zu den bereits frühzeitig qualifizierten brasilianischen Teams w7m esports, Faze Clan und Los sowie G2 Esports und Darkzero Esports.

In den Viertelfinals kommt es zu einer vor allem aus europäischer Sicht hochspannenden Partie: Weltmeister G2 gegen Liga-Kontrahent und zweimaligen Gamers8-Champion BDS. Für das Team um Starspieler Stéphane „Shaiiko“ Lebleu geht es nicht nur um die Chance auf den Titel in Atlanta, sondern auch die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Februar. BDS muss beim Major in Atlanta unter die besten Vier kommen, um das Ticket für das Six Invitational in Sao Paulo zu lösen.

In den übrigen Viertelfinals trifft der Copenhagen-Major-Champion w7m auf Geekay. Außerdem spielen Darkzero und Los sowie Faze und SSG gegeneinander. Die im Playoff-Format ausgetragenen Finals beginnen am Freitag und enden mit dem großen Finale am Sonntagabend.