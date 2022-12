Finale der Diamond League 2023 erstmals in den USA Das Finale in der Diamond League der Leichtathletik wird 2023 nicht wie zuletzt in Zürich stattfinden, sondern erstmals in den USA. dpa

Berlin -Das Finale in der Diamond League der Leichtathletik wird 2023 nicht wie zuletzt in Zürich stattfinden, sondern erstmals in den USA.