Gut dreieinhalb Minuten vor dem Ende blieb Don Jackson nur noch das volle Risiko. Viel hatte der EHC Red Bull München bis dahin probiert, aber einfach nicht getroffen. Da seine Mannschaft zum Zeitpunkt seiner Auszeit mit 0:4 hinten lag, nahm der Münchener Trainer seinen Torwart vom Eis und versuchte mit dem sechsten Feldspieler noch eine Wende herbeizuführen. Den Schlusspunkt aber setzte Matt White. Mit seinem dritten Treffer im vierten Finalspiel schoss der Angreifer die Eisbären nicht nur zum 5:0-Sieg, sondern auch zur neunten deutschen Meisterschaft.

Blaine Byron kann spielen, Zach Boychuk fällt aus

Eine gute Nachricht hatte es aus Berliner Sicht bereits vor dem Spiel gegeben: Blaine Byron, der in Spiel drei Montag noch hatte aussetzen müssen, konnte diesmal wieder ran. Nicht rechtzeitig fit bekamen die Eisbären hingegen Zach Boychuk, der sich in Berlin bei einem Foul verletzt hatte und im ausverkauften Olympia-Eisstadion somit nur Zuschauer war. Und als dieser bekamen er und die mitgereisten Eisbären-Fans einen ähnlichen Auftakt wie im dritten Finalspiel zu sehen. Die Münchener wirkten wahnsinnig angriffslustig, gaben abermals deutlich mehr Schüsse ab und brachten diesmal Mathias Niederberger im Eisbären-Tor häufiger in Bedrängnis.

Um ihn zu bezwingen, brauchte es schon solch unfaire Mittel wie die Behinderung von Justin Schütz. Der hatte Niederberger in der achten Minute bei einem Schuss von der blauen Linie im Torraum berührt und aus dem Gleichgewicht gebracht. Die Schiedsrichter aber hatten sofort auf keinen Treffer entschieden und sahen diese Entscheidung auch im Videobeweis bestätigt. Schon bei den Siegen in Spiel zwei und drei hatten die Eisbären gezeigt, dass sie sich vom Druck der Bayern nicht beeindrucken lassen und ihrerseits in den entscheidenden Momenten Wirkungstreffer in Form von Toren setzen können. Den ersten des Abends hatte Matt White im Gepäck. Nach einem tollen Pass von Frank Hördler schüttelte White erst seinen Gegenspieler problemlos ab und traf nur 52 Sekunden nach dem nicht gegebenen Tor für München zum 1:0 für die Eisbären.

Am Kräfteverhältnis auf dem Eis änderte die Berliner Führung allerdings nichts. Die Münchener hielten den Druck hoch, gaben weiter gefährliche Schüsse ab, aber fanden weiterhin ihren Meister in Mathias Niederberger. „Wir arbeiten sehr hart hinten, alle fünf“, sagte Kai Wissmann in der Drittelpause am Mikrofon von MagentaSport. Über den bei diesem Spielstand greifbaren Titelgewinn wollte der Eisbären-Verteidiger noch nicht sprechen, sondern sich lieber auf das kommende Drittel konzentrieren.

Doppelpack von Nielsen und Pföderl sorgt für die Entscheidung

Und das machten die Berliner nahezu perfekt. Erst überstanden sie ein Unterzahl-Spiel und die Druckphase der Münchener schadlos, dann schlugen sie mit einem doppelten Wirkungstreffer abermals eiskalt auf der Gegenseite zu: Innerhalb von 51 Sekunden schockten Frans Nielsen und Leo Pföderl mit ihren Treffern die Gastgeber. Nach knapp 26 Minuten hatten sich nicht nur auf dem Eis, sondern auch auf den Rängen die Kräfteverhältnisse verschoben. Während es in den Reihen der Gastgeber ruhig wurde, feierten die Berliner ihre Mannschaft. Aber: Im ersten Spiel hatte es diesen Spielstand schon einmal gegeben und die Münchener am Ende noch mit 4:3 gewonnen.

Wer weiß, was noch passiert wäre, hätte Niederberger wenige Minuten nach dem dritten Berliner Tor nicht erneut eine großartige Parade gezeigt und München verkürzt. Da der Goalie aber Sieger blieb und Matt White in der 37. Minute auf 4:0 erhöhte, war der Titel vor dem letzten Drittel zum Greifen nah. Wie schon in Spiel drei waren die Eisbären in den letzten 20 Minuten defensiv gefordert und lösten diese Aufgabe perfekt. Das 5:0 von Matt White war der Schlusspunkt zum erneuten Titel.