Finaler Bayern-Angriff mit Neuer: „Es gibt immer ein Risiko“ Der Kapitän ist wieder an Bord. Und mit Manuel Neuer im Tor wollen die Bayern gegen Hertha den Grundstein für eine abschließende Neun-Punkte-Woche in der Bun... Klaus Bergmann , dpa

München -Julian Nagelsmann verkündete die wichtigste Personalie vor dem finalen Angriff des FC Bayern auf den hartnäckigen Überraschungs-Spitzenreiter Union Berlin vor der großen WM-Pause natürlich als allererste. Manuel Neur soll nach sieben verpassten Pflichtspielen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Berlin gegen Hertha BSC endlich wieder im Tor stehen. „Er wird, wenn das Abschlusstraining gut läuft, spielen“, sagte Nagelsmann vor der geheimen Einheit am Freitagnachmittag auf dem Vereinsgelände. Es ist ein Comeback des Kapitäns mit kalkuliertem Risiko.