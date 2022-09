Finals 2023 mit 18 deutschen Meisterschaften wieder in NRW Die Finals 2023 finden in Nordrhein-Westfalen statt. Wie die Sport-Staatssekretärin des Bundeslandes, Andrea Milz, auf dem Sportbusiness-Kongress SpoBis in D... dpa

ARCHIV - Andrea Milz (CDU), Sport-Staatssekretärin des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Federico Gambarini/dpa

Düsseldorf -Die Finals 2023 finden in Nordrhein-Westfalen statt. Wie die Sport-Staatssekretärin des Bundeslandes, Andrea Milz, auf dem Sportbusiness-Kongress SpoBis in Düsseldorf bekanntgab, werden die deutschen Meistertitel in 18 Sportarten vom 6. und 9. Juli an sieben Sportstätten in Düsseldorf und Duisburg vergeben.