Finalstimmung bei Special Olympics: Höhepunkt Athletenparty

Berlin -Am fünften Tag der Special Olympics World Games stehen in zwölf der 26 Sportarten finale Wettkämpfe an. Im Badminton, Boccia und Bowling geht es am Donnerstag ebenso um Medaillen wie bei Judo, Kraftdreikampf, beim Reiten und in der Leichtathletik. Auch die Radsportler, Schwimmer, Tischtennis-Spieler und Kanuten kämpfen um Edelmetall. Die letzte Runde bestreiten die Golfer in Bad Saarow.

Dabei werden die Loch-Künstler einen Höhepunkt der Weltspiele für Menschen mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung verpassen. Da die Siegerehrung auf der Golfanlage auf 19.15 Uhr terminiert ist und anschließend noch knappe 80 Kilometer bis in die Hauptstadt zurückgelegt werden müssen, verpassen die Golfspieler wohl die Athletenparty am Brandenburger Tor, das unter den Athleten als ein Highlight angesehen wird.