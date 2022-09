Fis plant umfangreiche Reform der Nordischen Kombination Mit einer umfangreichen Reform der Nordischen Kombination will der Ski-Weltverband Fis den olympischen Fortbestand der Sportart sowie die Aufnahme der Frauen... dpa

Kranjska Gora -Mit einer umfangreichen Reform der Nordischen Kombination will der Ski-Weltverband Fis den olympischen Fortbestand der Sportart sowie die Aufnahme der Frauen in das olympische Programm 2030 ermöglichen. Das gab Lasse Ottesen, Wettkampfdirektor der Kombinierer, in Kranjska Gora bekannt.