Fis: WM-Teilnahme von Russland und Belarus vorstellbar Eine Teilnahme von Sportlern aus Russland und Belarus an den Ski-Weltmeisterschaften 2023 ist nicht ausgeschlossen. Das sagte Michel Vion, Generalsekretär de... dpa

ARCHIV - Im slowenischen Planica findet im kommenden Jahr die nordische Ski-WM statt. Anze Malovrh/STA/dpa

Kranjska Gora -Eine Teilnahme von Sportlern aus Russland und Belarus an den Ski-Weltmeisterschaften 2023 ist nicht ausgeschlossen. Das sagte Michel Vion, Generalsekretär des Ski-Weltverbandes Fis, beim Forum Nordicum der internationalen Skisport-Journalisten in Kranjska Gora in Slowenien.