Fischer: Durchschnaufen tut „uns allen gut“

ARCHIV - Union-Trainer Urs Fischer. Tom Weller/dpa/Archivbild

Berlin -Urs Fischer freut sich auf die spielfreien Werktage nach dem kommenden Wochenende mit dem 1. FC Union Berlin. „Nach den ersten zwei Wochen eine normale Woche zu haben, um ein bisschen durchzuschnaufen, tut uns allen gut“, sagte der Coach des Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga in einer Pressekonferenz am Donnerstag im Stadion An der Alten Försterei vor dem Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky).