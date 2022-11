Fischer hofft auf Rönnows WM-Start - Urlaub in der Schweiz

Berlin -Union Berlins Trainer Urs Fischer drückt seinem Torwart Frederik Rönnow weiter die Daumen für eine WM-Teilnahme mit Dänemark.

Der 30-Jährige fällt bei den Eisernen auch für das letzte Spiel des Jahres in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim SC Freiburg wegen seiner Oberschenkelverletzung aus. Eine Entscheidung, ob er mit dem Team seines Heimatlandes nach Katar reisen kann, werde womöglich noch am Wochenende fallen, meinte Fischer.

Rönnow wäre womöglich der einzige WM-Teilnehmer der Berliner. Andere Union-Profis stünden noch auf Nachrückerlisten, berichtete Fischer ohne Namen zu nennen. Bundestrainer Hansi Flick hatte am Donnerstag auf eine Berufung von Rani Khedira und Robin Knoche für die deutsche Nationalmannschaft verzichtet. Beide hatten auf der provisorischen Kader-Liste gestanden.

Fischer selbst will die WM im TV verfolgen. „Das wird nicht gehen. Wenn eine WM ansteht, werde ich mir ganz sicher Spiele anschauen“, sagte er am Freitag auf die Frage, ob er zur Erholung in den kommenden Wochen auf Fußball mal verzichten werde. Den anstehenden Urlaub verbringt der 56-Jährige in der Schweiz. „Ich freue mich, meine Familie zu sehen“, sagte er.