Fischer-Jubiläum: Union gegen Bochum mit Jaeckel statt Leite

Berlin -Trainer Urs Fischer gibt in seinem 200. Pflichtspiel an der Seitenlinie von Union Berlin in der Abwehr wieder Paul Jaeckel das Vertrauen. Der Innenverteidiger bekommt am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den VfL Bochum den Vorzug vor Diogo Leite. In der Startformation ändert Fischer im Vergleich zum 1:2 bei Borussia Dortmund zwei Positionen. Linksverteidiger Jerome Roussillon darf anstelle von Niko Gießelmann beginnen. Aïssa Laïdouni spielt statt Morten Thorsby im Mittelfeld.