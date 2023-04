Fischer selbstbewusst in Crunch Time: „Man sollte punkten“ Union Berlin hat gute Chancen auf die erstmalige Qualifikation für die Champions League. Trainer Urs Fischer schwört sein Team auf einen heißen Endspurt ein.... dpa

ARCHIV - Berlins Trainer Urs Fischer gestikuliert an der Seitenlinie. Arne Dedert/dpa/Archivbild

Berlin -Die Champions League nennt Urs Fischer weiter nicht explizit als Ziel, doch auf dem Weg in die Königsklasse kann sich sein Team aus Sicht des Union-Trainers nur selber stoppen. „Wir müssen unseren Job erledigen, darum geht es. Wir müssen in jedem Spiel ans Limit kommen, wir müssen uns nicht um die anderen kümmern“, sagte Fischer vor der Heimpartie der Berliner in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den VfL Bochum.