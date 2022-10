Fischer über Jaeckels Sieg-Tor: Wird er nie vergessen Trainer Urs Fischer hat sich nach dem 1:0 (0:0)-Sieg des 1. FC Union Berlin beim VfB Stuttgart am Sonntagabend vor allem für Matchwinner Paul Jaeckel gefreut... dpa

Stuttgart -Trainer Urs Fischer hat sich nach dem 1:0 (0:0)-Sieg des 1. FC Union Berlin beim VfB Stuttgart am Sonntagabend vor allem für Matchwinner Paul Jaeckel gefreut. „Ich glaube, das wird er ein Leben lang nicht vergessen - dieses erste Tor in der Bundesliga“, sagte Fischer über den 24-Jährigen. Der Kopfballtreffer des Verteidigers nach einer von Niko Gießelmann getretenen Ecke sei ein „wirklich schönes Tor“ gewesen, so der Coach. „Paul läuft in die Position, in die er laufen muss.“