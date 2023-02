Fischer vor Union-Reifeprüfung: Machen uns den Druck selbst Für Trainer Urs Fischer ist das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga bei RB Leipzig auch eine Reifeprüfung für den Tabellenzweiten 1. FC Union Berlin. Der 56 ... dpa

Berlin -Für Trainer Urs Fischer ist das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga bei RB Leipzig auch eine Reifeprüfung für den Tabellenzweiten 1. FC Union Berlin. Der 56 Jahre alte Erfolgscoach lobte den sächsischen Rivalen am Donnerstag bei einer Pressekonferenz im Stadion An der Alten Försterei und stellte Kollege Rose ein Top-Zeugnis aus. „Da hat Marco einen tollen Job gemacht. Er hat die Jungs wieder in die Spur gebracht.“