Fischer warnt: „gHeißes Spiel“ bei Hertha

Berlin -Urs Fischer lässt in der Vorbereitung auf das Hauptstadt-Derby in der Fußball-Bundesliga bei Hertha BSC die jüngsten Pleiten des Rivalen außen vor. Der Trainer des 1. FC Union Berlin betonte am Freitag bei einer Pressekonferenz im Stadion An der Alten Försterei: „Wenn ich die 15 Spiele davor nehme, waren sie sehr gut organisiert und kompakt. Das waren sehr, sehr enge Spiele.“