Fischer will Sieg gegen BVB: „Druck machen wir uns selber"

Berlin -Union Berlins Trainer Urs Fischer erwartet von seiner Mannschaft im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund einen mutigen Auftritt. „Ich will nicht bewerten, wo der Druck höher ist“, sagte Fischer zur ungewöhnlichen Ausgangslage vor der Partie am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) im Stadion an der Alten Försterei. Die Eisernen liegen als Tabellenführer vier Punkte vor dem BVB, der Vierter ist.