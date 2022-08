Berlin - Union Berlins Trainer Urs Fischer will im Training seiner Mannschaft möglichst viel aus der Zeit mit etwas weniger Spielen bis Ende August rausholen. „Wir versuchen wirklich, im August die Trainingseinheiten, die wir zur Verfügung haben, bestmöglich zu nutzen“, sagte der 56-Jährige am Freitag vor dem Bundesliga-Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN). Es gelte, an der körperlichen Verfassung und der Intensität zu arbeiten. „Aber auch die Einheiten zu nutzen, um an Automatismen und Abläufen zu arbeiten, damit sich die Jungs dann irgendwann blind verstehen auf dem Feld.“

Die Köpenicker sind in dieser Saison neben der Bundesliga auch im DFB-Pokal und in der Europa League vertreten, wo die ersten Spiele am 8. und 15. September anstehen. „Im September sind die ersten zwei Wochen englische Wochen, und dann kommt die Nationalmannschaftspause“, sagte Fischer. Da würden den Eisernen eine Anzahl an Spielern fehlen.

Trotzdem sei dann noch mal mehr Trainingsarbeit möglich. „Da ist sicherlich noch mal eine Zeit, wo du noch mal was üben kannst. Und dann ist es wirklich vorbei. Dann hast du jeden dritten Tag ein Spiel. Natürlich hast du ein Spielersatztraining, aber da sprichst du dann mehr von Regeneration“, sagte der Schweizer.