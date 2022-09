Fjörtoft lobt Haaland und Lewandowski

Hamburg -Jan Age Fjörtoft hat die Extra-Klasse der Fußball-Profis Erling Haaland und Robert Lewandowski gelobt.

„Das Erstaunliche bei beiden ist, dass sie offenbar überhaupt keine Zeit brauchen, sich zu akklimatisieren. Die treffen einfach munter weiter“, schrieb der 55-jährige Norweger in einer Kolumne für den „Kicker“. Für Fjörtoft sind Landsmann Haaland und der Pole Lewandowski „neben Karim Benzema, Harry Kane, Kylian Mnappé und Sadio Mané gerade die besten Stürmer der Welt“.

Erling Haaland hat nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu Manchester City in sechs Premier-League-Spielen zehn Treffer erzielt, der Ex-Bayer Robert Lewandowski traf für den FC Barcelona in fünf La-Liga-Spielen sechsmal. Beide führen damit die jeweiligen Torjägerlisten an. Für Fjörtoft entscheidend ist die Spielintelligenz der beiden Top-Stürmer: „Was auch entkräftet, wie viel einfacher es angeblich ist, in der Bundesliga Tore zu erzielen. Denen gelingt das überall.“