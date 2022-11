Flick empfängt WM-Spieler - Gündogan: „Atmosphäre schaffen“ Zehn Tage hat Hansi Flick Zeit. Dann muss die WM-Form stimmen. Der Kader trifft sich am Sonntag in Frankfurt. Vor dem Abflug an den Arabischen Golf stehen no... dpa

Frankfurt/Main -Der Countdown läuft. Zehn Tage vor dem WM-Auftaktspiel gegen Japan versammelt Bundestrainer Hansi Flick seine Akteure für die Endrunde in Katar am Sonntag in Frankfurt.