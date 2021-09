Reykjavik/Berlin - Die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt wieder Fußball, der Spaß macht. Der zudem darauf schließen lässt, dass man vielleicht doch gar nicht so weit von der Weltspitze entfernt ist wie von vielen Experten befürchtet. Und offensichtlich hat das ganz viel mit Hansi Flick zu tun, der beim WM-Qualifikationsspiel auf Island im dritten Spiel als Bundestrainer seinen dritten Sieg feiern durfte. Beim 4:0 (2:0) gegen die Nordmänner, bei denen schon seit geraumer Zeit nichts mehr „Hu“, sondern ganz viel „Oh je“ ist, erlaubte sich sein Team zwar die eine oder andere Nachlässigkeit, erweckte dabei allerdings nie den Eindruck, als könne sie sich an diesem eher kühlen Sommerabend in Reykjavik vor 3600 Zuschauern eine Blamage einfangen.

Fakt ist, dass die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) einen weiteren großen Schritt Richtung Katar gemacht hat, auch weil man in den vergangen Tagen nicht nur neun Punkte gesammelt, sondern auch viel Selbstbewusstsein gewonnen hat. Schon in vier Wochen, wenn es zunächst in Hamburg gegen Rumänien (8. Oktober), dann in Skopje gegen Nordmazedonien (11. Oktober) geht, kann die Pflichtaufgabe WM-Qualifikation womöglich als erledigt betrachtet werden.

Kehrer bringt sich als Abwehrallrounder ein

Im Kader, den Flick für seine dreiteilige Debüt-Serie einberufen hatte, finden sich einige Kandidaten, an denen sich beispielhaft darlegen lässt, wie Flick mit viel Zuspruch und klarer taktischer Ansage kurzfristig aus einem Mitläufer einen Vorarbeiter machen kann. Werfen wir in diesem Zusammenhang doch gleich mal einen Blick auf Thilo Kehrer, der unter Joachim Löw überhaupt nicht mehr berücksichtigt worden war, sich in diesen Tagen im Nationaltrikot aber als souveräner Abwehrallrounder und gekonnter Spieleröffner einzubringen weiß.

Flick war offensichtlich nicht entgangen, dass der ehemalige Schalker bei Paris St. Germain in den vergangenen Wochen des Öfteren zur Stammelf zählte, dass er nach all den Trainingseinheiten im Klub mit ein paar der besten Fußballspieler der Welt dann doch einiges dazugelernt hat. Am Mittwochabend kam Kehrer im

Laugardalsvöllur Stadion als Linksverteidiger zum Einsatz und hielt dabei seinem Kumpel Leroy Sané gekonnt den Rücken frei.

Sané glänzt als Vorbereiter und Torschütze

Apropos Sané: Beim Bayern-Profi ist die Sache natürlich etwas anders gelagert und durchaus komplizierter als bei Kehrer. Und doch hat sich auch bei ihm in diesen Nationalmannschaftstagen etwas getan. Der Außenangreifer wirkt alles andere als lethargisch, traut sich was, kommt auch durch einen leichten Fehlpass wie zu Beginn des Spiels gegen Island nicht sogleich ins Flattern.

Keine Minute nach diesem fehlerhaften Einstieg brachte er sich jedenfalls beim Führungstreffer als Vorbereiter ein. Über Joshua Kimmich kam er auf seiner linke Seite an den Ball, um sogleich flach vors Tor zu flanken. Serge Gnabry hatte keine Mühe, den Ball über die Linie zu drücken, wurde allerdings erst mal durch einen Pfiff von Referee Andreas Ekberg vom Jubeln abgehalten. Der Videocheck erbrachte allerdings den Beweis, dass Gnabry im rechten Moment gestartet war und deshalb nicht aus einer Abseitsposition heraus ins Spiel eingegriffen hatte.

Sogar mit den Standardsituationen klappt es

Und in der 57. Minute war Sané es, der dem Aufbegehren der Gastgeber, das vier Minuten nach Wiederanpfiff in einem Pfostenschuss von Jakob Gudmundsson zum Ausdruck kam, ein Ende bereitete. Leon Goretzka, der erneut als schwer zu greifender Herumtreiber glänzte, hatte seinen Klubkollegen mit einem Klassezuspiel in Position gebracht, Sané vollendete aus spitzem Winkel mit einem wuchtigen Schuss unter die Querlatte zum 3:0. Es muss ihm wie eine neue Erfahrung vorgekommen sein, dass er kurz darauf nicht wegen seiner schwachen, sondern wegen seiner guten Leistung von Flick aus dem Spiel genommen wurde.

Unter dem neuen Bundestrainer ist also doch vieles anders. Übrigens auch bei den Standardsituationen, die bei der Nationalmannschaft inzwischen von einem Spezialisten eingeübt werden. Mads Buttgereits heißt er, kommt aus Dänemark, und wird sich mächtig darüber gefreut haben, dass Antonio Rüdiger in der 24. Minute nach einem Freistoß von Kimmich per Kopf das 2:0 gelungen war.

Wenn es für Flick schlussendlich etwas zu bemängeln gab, dann im Ausgang der Partie der mitunter doch etwas lässige Umgang mit den Torchancen. Wobei für das Scheitern von Timo Werner in der 62. Minute wohl eher ein „unbeholfen“ angebracht ist. Der Angreifer von Chelsea London brachte es jedenfalls fertig, den Ball aus vier Metern Entfernung zum Tor gut eineinhalb Meter über dieses zu schießen. Immerhin konnte Werner in der 89. Minute mit einem Schüsschen aus zwölf Metern unter gütiger Mithilfe von Islands Keeper Hannes Thor Halldorsson noch den Schlusspunkt setzen.