Flick macht Füllkrug Hoffnung auf WM-Teilnahme

Befindet sich derzeit in einer überragenden Form: Werder-Stürmer Niclas Füllkrug. - Nutzung nur nach schriftlicher Vereinbarung mit der dpa Carmen Jaspersen/dpa

Dortmund -Bundestrainer Hansi Flick hat Werder Bremens Torjäger Niclas Füllkrug Hoffnung auf eine WM-Teilnahme gemacht.

„Ich habe ihn gestern gesehen. Was er macht, hat Hand und Fuß. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Er hat einen Lauf, er macht es gut. (...) Er bringt gewisse Qualitäten mit, die wir in der Form nicht haben“, sagte Flick dem TV-Sender Sky am Rande des Topspiels zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München.

Beim 2:1 der Bremer in Hoffenheim war Füllkrug mit seinem späten Siegtor und einer Vorlage zur 1:0-Führung einmal mehr der Matchwinner. Bei acht Saisontoren steht Füllkrug schon und hat damit maßgeblichen Anteil am starken Start der Hanseaten.

Auch 2014er Weltmeister Mats Hummels hat Flick weiter im Blick. „Mats und ich sind im Austausch. Was wir sagen, bleibt unter uns. Er hat in dieser Saison eine sehr gute Form. Man sieht, er ist fit. Es freut mich, dass er auf einem sehr guten Niveau ist“, betonte Flick.