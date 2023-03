Flick mit 21 Spielern im Abschlusstraining für Belgien-Duell

Frankfurt/Main -Nach dem Ausfall von Kai Havertz und Nico Schlotterbeck hat Hansi Flick das Abschlusstraining für das Test-Länderspiel der Fußball-Nationalmannschaft gegen Belgien mit allen verbliebenen 21 Spielern bestritten.

Bei Sonnenschein und kaltem Wind bereiteten sich die DFB-Profis am Campus in Frankfurt auf die Partie in Köln vor. Vor der für den Nachmittag geplanten Busfahrt in die Domstadt werden der Bundestrainer und Verteidiger Thilo Kehrer bei einer Pressekonferenz noch Auskunft über die Partie am Dienstagabend (20.45 Uhr/RTL) geben.

Im Vergleich zum 2:0 gegen Peru muss Flick sein Team auf mindestens zwei Positionen verändern. Für den Dortmunder Verteidiger Schlotterbeck, der wegen muskulärer Probleme im linken Oberschenkel abreisen musste, könnte Kehrer zum Einsatz kommen. Havertz, der wegen eines grippalen Infekts ausfällt, könnte durch Leon Goretzka, Serge Gnabry oder Mario Götze in der Startformation ersetzt werden. Belgien, das vom ehemaligen Bundesliga-Trainer Domenico Tedesco betreut wird, war am Freitag mit einem 3:0 in Schweden erfolgreich in die EM-Qualifikation gestartet.