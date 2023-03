Flick über Özil: Gehörte zu besten Fußballern der Welt

In Mesut Özil hört einer der deutschen Weltmeister von 2014 auf. Der Bundestrainer und ehemalige Weggefährten würdigen seine sportlichen Leistungen.

Berlin -Bundestrainer Hansi Flick hat Mesut Özil als einen der „herausragenden“ deutschen Nationalspieler gewürdigt.

„In seiner erfolgreichsten Zeit zählte er zu den besten Fußballspielern der Welt. Er hat die Nationalmannschaft fast ein Jahrzehnt lang mitgeprägt, der Höhepunkt war der Gewinn des Weltmeistertitels 2014, zu dem auch er entscheidend beigetragen hat“, sagte Flick zum Rücktritt des 34-Jährigen. Er habe sehr gerne mit Özil zusammengearbeitet, „er hatte außergewöhnliche Fähigkeiten, seine Technik und Spielübersicht waren überragend“, hieß es in einer Verbandsmitteilung.

Der frühere Weltmeister und 92-malige deutsche Nationalspieler Özil hatte auf seinen verifizierten Profilen bei Twitter, Instagram und Facebook seinen sofortigen Rücktritt bekannt gegeben. Zuletzt war er in der Türkei bei Basaksehir Istanbul aktiv.

Anerkennung und Grüße

Viele ehemalige Mitspieler und Profis schickten Grüße an den langjährigen Bundesliga-Profi, der während seiner erfolgreichen Laufbahn in Deutschland beim FC Schalke 04 und Werder Bremen gespielt hatte. Er werde seinen Kindern eines Tages erzählen, wie hervorragend Özil gewesen sei und „wie privilegiert ich bin, den Platz mit einem der begabtesten Spieler geteilt zu haben, den ich je gesehen habe“, schrieb Nationalspieler Antonio Rüdiger bei Instagram.

Jérôme Boateng, der mit Özil 2014 den WM-Titel gewann, schrieb in seiner Instagram-Story zu gemeinsamen Bildern: „Einer der besten Spieler, die je dieses Trikot getragen haben. Danke für all die Erinnerungen und Gratulation zu dieser unglaublichen Karriere.“ Marcelo, früherer Teamkollege bei Real Madrid, schrieb: „Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute.“ Und Kevin-Prince Boateng schrieb auf Instagram: „Genieß die Zeit jetzt mein Bruder. Was für ein toller Typ.“

Auch Spaniens Rekordmeister Real Madrid, mit dem Özil 2012 die Meisterschaft gewann, würdigte den gebürtigen Gelsenkirchener. „Real Madrid möchte seine Wertschätzung, seine Bewunderung und seine Zuneigung für einen unserer großartigen Spieler zum Ausdruck bringen. Viel Glück, lieber Mesut, dir und deiner Familie“, twitterten die Königlichen. Und ein weiterer Ex-Club, der FC Arsenal, twitterte: „Danke für die Erinnerungen - alles Gute für deinen Ruhestand, Mesut.“