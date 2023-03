Flick vermisst BVB-Profi Brandt statt Reus und Hummels Bundestrainer Flick lobt die Dortmunder Can und Wolf. Zu gerne hätte er auch deren Club-Kollegen Brandt beim Jahresauftakt dabei gehabt. Für zwei Routiniers ... dpa

Frankfurt/Main -Die BVB-Profis Mats Hummels und Marco Reus spielen in den aktuellen Planungen von Hansi Flick für die Heim-EM in gut einem Jahr keine Rolle. Vermisst wird vom Bundestrainer bei den ersten Länderspielen der Fußball-Nationalmannschaft in diesem Jahr hingegen deren Club-Kollege Julian Brandt.