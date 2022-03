Berlin - Adrian Mühle musste Geduld beweisen, ziemlich exakt zwei Jahre an Geduld. Im März 2020 sollte in Berlin das Final4 des deutschen Floorball-Pokals ausgerichtet werden. Alles war vorbereitet, um der jungen Sportart in der Max-Schmeling-Halle ihre bisher größte Bühne zu bescheren. Dann kam Corona, das Final4 wurde abgesagt und auch für den Präsidenten des Floorball-Verbandes Berlin-Brandenburg begann das Warten.

Mehr als 700 Tage später hat das nun ein Ende: Am kommenden Wochenende findet in der Schmeling-Halle nun zwar nicht das Pokal-Final4 2020, dafür aber das des Jahres 2022 statt. Neben den Gastgebern der Berlin Rockets spielen Weißenfels, Hamburg und Holzbüttgen um den Pokaltitel. Sie tun dies im Rahmen eines Events, das symbolisch für das Wachstum der Sportart steht und diese – gemeinsam mit dem Schulsport – noch weiter voranbringen soll.

Die Sportart Floorball wächst beständig

Als Adrian Mühle 2006 zusammen mit sechs Freunden und in seiner eigenen Wohnung den Berliner Verband gründete, hieß Floorball noch Unihockey und war hierzulande eine neue Randsportart. Allerdings schon populär genug, um etablierten Sportarten Kopfschmerzen zu bereiten. Die anvisierte Aufnahme in den Landessportbund (LSB) 2012 scheiterte so zunächst an den Bedenken traditionellerer Hockeykollegen: „Wir vom Unihockey seien ein ähnlicher Sport mit ähnlichem Namen und daher eine Konkurrenz“, erinnert sich Mühle. Kurzerhand wurde der Sportart ein neuer Name verpasst.

Je eine Aufnahme in den Berliner LSB sowie den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und zehn Jahre später ist Floorball eine bekanntere und weiter stetig wachsende Sportart. Die Zahl der Menschen in Deutschland, die im Verein spielen, ist zwischen 2016 und 2021 um über 15 Prozent gestiegen – trotz Corona-Pandemie – auf knapp 14.000. „Auch in Berlin und Brandenburg haben wir ein gigantisches Potenzial“, sagt Mühle, „Floorball muss hier explodieren in den nächsten Jahren.“

Der Schulsport als Schlüssel zum Erfolg

Die Grundvoraussetzungen sind gegeben: Verschiedene Spielstile, technische Finesse und viele, aber nicht zu viele Tore machen das simple Spiel sehr ansehnlich. Hinzu kommen einfache Zugangsvoraussetzungen. „Du brauchst nur Sportklamotten, bekommst einen Plastikschläger in die Hand gedrückt und los geht’s“, fasst Mühle zusammen.

Ein wichtiger Vorteil ist das insbesondere in Sachen Schulsport. Nirgendwo ist es leichter, einen Sport an viele Menschen heranzutragen, als in der Schule. Mühle und sein Verband haben den Fokus daher zuletzt stärker auf den Schulsport gelegt. Mit Absolventen des Bundesfreiwilligendienstes als Trainer will man Floorball in Sportunterricht und AGs weiter etablieren. „Der Schulsport muss unser Schlüssel zum Erfolg sein, unser Motor“, sagt der Verbandspräsident.

Gewissermaßen die Zündung sollen Events wie das Final4 am Wochenende darstellen. Neben dem Kampf um den Pokaltitel bietet dieses einen Treffpunkt für die deutsche Floorball-Community und ein breites Rahmenprogramm, um neue Leute anzuziehen. Auch deshalb arbeite man daran, das Turnier als „Zugpferd des Sports“ künftig Jahr für Jahr nach Berlin zu holen, sagt Adrian Mühle.