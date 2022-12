Flügelspieler Lee verlässt Hertha nach nur knapp einem Jahr

Berlin -Der südkoreanische Flügelspieler Dong-Jun Lee verlässt Hertha BSC nach nur einem knappen Jahr wieder. Der 25-Jährige wechselt zu Jeonbuk Hyundai Motors in seine Heimat, wie der Berliner Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte. „Schade, dass Dong-Jun leider aufgrund diverser Verletzungen sein Potenzial bei Hertha BSC nie dauerhaft hat zeigen können“, sagte Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic.

Die Berliner hatten den Angreifer Ende Januar verpflichtet. Lee hatte sich in seinen ersten Einsätzen noch nicht an die Bundesliga gewöhnen können, bevor er ab April wegen einer Knieverletzung lange pausieren musste. In dieser Saison kam er in der Bundesliga nicht zum Einsatz.

„Wir hatten gemeinsam mit ihm die Hoffnung, dass er bei uns sportlich durchstartet und er dadurch auch Teil des Nationalteams bleibt, was ihm auch in Sachen Wehrdienst geholfen hätte, der im nächsten Jahr für ihn ansteht“, sagte Bobic. Die Rückkehr Lees nach Südkorea sei für alle Seiten eine gute Lösung.