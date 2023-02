Fnatic fliegt frühzeitig aus der Winter-Saison der LEC Acht Teams können sich nach der regulären Saison über den Einzug in die Gruppenphase der LEC freuen. Fnatic gehört nicht dazu - für die Organisation ist das ... dpa

Berlin -Fnatic ist in der Winter-Saison der LEC so früh wie noch nie ausgeschieden. KOI hat sich indes noch in die Gruppenphase der League-of-Legends-Liga für Europa, Nahost und Afrika gerettet.