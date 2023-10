Fnatic schlägt C9 und erhält Playoffs-Chance in LoL Worlds

Seoul -Fnatic hat Cloud9 in der League-of-Legends-Weltmeisterschaft geschlagen und muss zur Playoffs-Qualifikation nur noch eine Serie gewinnen. MAD Lions schied gegen Weibo dagegen als zweites LEC-Team aus.

„Im ersten Spiel haben wir es früh im Spiel vermasselt“, sagte Fnatic-Jungler Iván „Razork“ Martín Díaz im Interview nach dem Spiel. „Wir waren dieses Jahr häufig in dieser Lage. So haben wir uns mit einer besseren Einstellung neu konzentriert und am Ende gewonnen.“

Für beide europäischen Teams ging es nach zwei Niederlagen um das Überleben im Turnier. Fnatic bekam mit Cloud9 das einfachere Los, steckte im ersten Spiel der Serie zunächst aber eine Niederlage ein. Der LEC-Vizemeister steigerte die eigene Leistung danach deutlich und ließ dem Gegner aus Nordamerika keine Chance mehr. Eine Entscheidungsserie am Sonntag entscheidet nun über Fnatics Schicksal.

MAD Lions bekam mit Weibo Gaming um Star-Toplaner Kang „TheShy“ Seung-Lok ein hartes Los. Gegen das chinesische Team starteten die Löwen gut und kontrollierten das erste Spiel, doch große Fehler kippten die Partie zugunsten des Gegners. Im zweiten Spiel siegte Weibo schließlich deutlich und eliminierte MAD Lions klar aus der WM.