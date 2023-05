Fnatic steht ungeschlagen im Finale der Valorant EMEA League

Souveränität hat im europäischen Valorant den Namen Fnatic: Die britische E-Sport-Organisation steht nach elf Siegen in elf Partien im Endspiel der VCT EMEA ...

Berlin (dpa) – -Souveränität hat im europäischen Valorant den Namen Fnatic: Die britische E-Sport-Organisation steht nach elf Siegen in elf Partien im Endspiel der VCT EMEA League.

Nachdem Fnatic bereits die reguläre Saison ungeschlagenen beendet hatte, konnten auch Fut Esports und Team Liquid den Lock//In-Sieger in den Playoffs nicht in die Knie zwingen. Letztere wurden mit 2:0 im Upper-Bracket-Finale besiegt.

Nebeneffekt: Durch den Finaleinzug ist Fnatic beim Masters in Tokio im Juni direkt für die K.o.-Runde qualifiziert. Etwas, worüber sich vor allem Fnatics Trainer Jacob „mini“ Harris im Liga-Livestream freute: „Ich habe den Jungs gesagt, es sei keine große Sache, aber in Wirklichkeit ist es gut! Die Zeit zwischen unserer Ankunft in Tokio und den Spielen ist kurz. Wir brauchen diese Zeit.“

Bevor der Masters-Sieg angestrebt wird, will das Team der britischen E-Sport-Organisation aber noch im Grand Final der EMEA League jubeln. Gesucht wird noch der Finalgegner. Dieser wird im Lower-Bracket-Finale zwischen Liquid und Fut ausgespielt.